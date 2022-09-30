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İlhak etmek ne demek? İlhak ne anlama gelir... İşte TDK anlamı

Gündemdeki gelişmelerin ardından İlhak kelimesinin anlamı merak ediliyor. İlhak kelimesi hem TDK üzerinden anlama sahiptir hem de devletlerarası bir anlamı ile kullanılabilmektedir. Son dönemlerde merak edilen sözcüklerden biri olarak da öne çıkıyor. Peki, ilhak ne demek? İlhak etmek nedir? İlhak TDK kelime anlamı hakkında bilgiler.

İlhak etmek ne demek? İlhak ne anlama gelir... İşte TDK anlamı
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2022 Cuma 19:39

TDK kelime anlamı olarak İlhak sözcüğü için, ‘Bağlama, ekleme ve katma’ şeklinde anlatmaktadır. Ancak özellikle bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin, idari eylem ile uluslararası bir kavram olarak öne çıkıyor.

 İlhak Ne Demek?

 İlhak kelimesini 2 farklı anlam ile beraber Türk Dil Kurumu üzerinde tanımlanmış durumda.

 - Ekleme ve katma ile bağlama,

 - Bir devletin başka bir devlete ait toprakları zorla ele geçirme noktasında, bunu idari eylem ve uluslararası kavram ile gerçekleştirilmesi,

 Özellikle günümüzde ikinci anlamı üzerinden daha fazla tercih edilen bir sözcük olarak değerlendirilmektedir.

 İlhak Etmek Nedir?

Uluslararası zorla toprak alma gibi bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman İlhak kelimesi resmi yazışmalarda kullanılır. Özellikle İlhak etme gibi sözcük grubu üzerinden de değerlendirildiğini dile getirmek mümkün. İki devlet arasında yapılan durum ile beraber zor kullanılarak alınan toprakların, uluslararası hukuk kavramı ile idari eylem üzerinden resmileşmesi şeklinde de ifade edilebilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İlhak etmek ne demek #İlhak NEDİR #İLHAK
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