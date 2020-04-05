İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D., görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca T. D., hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra T. D.'nin bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. kORONA VİRÜS bulaşan sağlık çalışanları sayısı kaç Oldu?

İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D., görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca T. D., hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra T. D.'nin bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. kORONA VİRÜS bulaşan sağlık çalışanları sayısı kaç Oldu?

Eskişehir'de İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D.'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D., görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca T. D., hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra T. D.'nin bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından Sağlık çalışanları için İlk yapılan açıklamada 601 sağlık personelinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı, Geçen Gün akşam yaptığı basın toplantısında bir basın mensubunun sorusu yeni sağlık çalışanı vakalarının olup olmadığını sordu fakat Sağlık bakan fahrettin Koca tam sayı vermese de yeni vakaların olduğunu belirttti.

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