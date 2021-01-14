İkinci el otomobil almak isteyenlere uyarı! İkinci arabalarda fiyatlar artacak mı?

"BUNDAN SONRA O ÇOK YÜKSELİŞLER OLMAYACAK"

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirterek, "Sektör çok durgun. Bu hem pandemiden dolayı hem de her sene sektör yıl sonu ve başında durur. Pandemi döneminde çok aşırı bir yükselme olmuştu ve şuanda fiyatlarda yüzde 5-10 arasında gerileme oldu.