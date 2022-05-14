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İkinci el otoda satışlar ve fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29 arttı. Fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor.

İkinci el otoda satışlar ve fiyatlar arttı
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:03

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında son durum ortaya çıktı.

Paylaşılan verilere göre, ikinci el online oto pazarında geçen ay 191 bin 401 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Yüzde 29 artış var

AA'da yer alan habere göre, satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.

Fiyatlar da yükseldi

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 800 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar, bir önceki aya göre ortalama yüzde 4 arttı.

En çok dizel satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60,4 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 69 bin 927 satış ve yüzde 36,5 payla benzinli, 3 bin 656 satış ve yüzde 1,9 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 1.702 satışla yüzde 0,9 ve elektrikli otomobillerin payı 583 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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