İkinci el araç alış-satışında yeni dönem başladığı Dev banka duyurdu! İşte Detaylar

Ziraat Bankası, ikinci el araç alış-satışta "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı. Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesi sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kaldırılarak dolandırıcılık girişimleri önlenecek ve artık tarafların nakit taşıma zorunluluğu da bulunmayacak.



MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş "Güvenli Ödeme Sistemi ile Ziraat Bankası müşterilerine 2. el araç alış satışlarında onların hayatını kolaylaştıran bir çözüm sunuyoruz. Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek." dedi.



ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİ HAFTA SONU DA TAŞIT ALIM SATIM İŞLEMLERİNİ YAPABİLECEKLER

Müşterilerin ödeme ve tahsilat süreçlerinde de yeni dijital uygulamalara ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduklarını ancak geleneksel yaklaşımla hareket eden müşterilere de hitap edebilmek adına uygulamayı hem Mobil/İnternet Bankacılığı hem de Şube kanalıyla kullanıma sunacaklarını belirten Kırbaş alıcı ve satıcıların Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarını seçerek sistemde kayıt oluşturmaları dışında ayrıca bir para transfer işlemi yapmalarına gerek bulunmadığını, işleme ilişkin referans numarasının yazılmasıyla noterde işlemlerin tamamlanmasını müteakip para transferinin hafta sonu da dâhil olmak üzere, otomatik olarak anında gerçekleştirileceğini, hafta içi mesai saatlerinde araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan müşterilerin Ziraat Bankası Mobil/İnternet Bankacılığı kanalıyla işlemlerini başlatarak nöbetçi noterlerde hafta sonu da alım-satım işlemlerini yapabileceklerini belirtti.



GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ'NDE PARA İLE TEMAS DA SIFIRLANIYOR

Türkiye'de günlük 30 bin civarında İkinci el araç alım satım işlemi gerçekleştiğini belirten Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımıyla araç alış-satış işlem sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacak. Güvenli Ödeme Sistemi, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemlidir." dedi.



Ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere Bankacılık Operasyon çözümlerinde yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirten Kırbaş, Türkiye Noterler Birliği'nin müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli ödeme projesinde kendilerine sürekli destek olduğunu ve önemli katkılar sunduğunu, verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de Türkiye Noterler Birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.