İkinci el araba fiyatları neden yükseliyor,ikinci el araba fiyatları düşer mi 2020

ikinci el araba fiyatları neden pahalı,2.el araba fiyatları neden yüksek 2020, ikinci el araç fiyatları daha da artarmı 2020

Yaşadığımız yıl,geçmiş yılları aratırmış ya tam da öyle bir durum söz konusu şuan da..Özellikle ikinci el araba fiyatları özellikle son 2,3 aydır el yakıyor..Araba almaya niyetlenen insanlarımız ya da arabasının modelini artırmak isteyen vatandaşımız 2.el araba fiyatlarını görünce geri çekilmek zorunda kalıyor..Peki 2.el araba fiyatları neden yüksek 2020? bu konuyu detaylı olarak ele alacağız!

Fiyatlar o kadar arttı ki çok enterasan bir durumda yaşanıyor..Geçen gün bir arkadaşım 2018 model 25 bin km'de XXX markalı bir araç alacağını söyledi.Adıyaman'da bir kişi ile 185 bin tl ye araç için anlaştıklarını söyledi..Hatta 500 TL de kaporasını iletmiş..Ancak müsait bir anında internetten aynı aracın sıfır modelini görmüş 2019 model ve 5 yıl garantili..Tabi aracın sıfırının 189 bin tl olduğunu görünce şok olmuş..!İlgili arabayı elbette satın almaktan vazgeçmiş ve kaporası da yanmış..Gerçekten şaka gibi..Aynı aracın 1 model düşüğü ,aracın sıfır fiyatı ile aynı fiyata yazılmaya ve satılmaya başlandı ülkemizde..

İkinci el araba fiyatları neden yükseliyor

Bunun bir çok nedeni olabilir..Elbette son birkaç yıldır ülkemizde artan enflasyon rakamları,tüm ürünlerde yapılan zamlar..Kısacası her şeye yapılan zam zam zam...Ancak ikinci el araba da sıfır fiyatına yakın fiyatlar yazılmasını da vatandaş hayret ile izliyor..

En büyük nedenlerini şöyle sıralayabiliriz,

1- İkinci el araç satış platformları..Hepimiz biliyoruz bu ünlü siteleri adlarını yazmaya gerek yok..Türkiye'deki araç piyasasını artık bu siteler belirliyor..Örnek verelim 1 yıl önce 40 bin liraya araba aldınız..Araba 100.000 km deydi.Araca 1 yıl boyunca güzelce bindiniz ve araç şimdi 125,000 de.Hatta gittiniz ufak tefek de kazalar yaptınız.Boyattınız.O aracı normal şartlarda yine aldığınız fiyata yani 40 bin liraya satarsanız aslında yine karlısınız.Çünkü 1 yıl bindiniz ve 25 bin km yaptınız.Ancak durum böyle olmuyor..İlgili 2.el araba sitelerine bir giriyorsunuz aldığınız araç 55 bin olmuş..Sizde doğal olarak aracınızı o fiyatlara satmak istiyorsunuz.

Bu durum ülkemizde kısır bir döngüye dönüştü.Büyük ikinci el sitelerinin bu kadar aktif kullanılması nedeni ile fiyatlar uçup gidiyor

2 -Özellikle sosyal medya da paylaşılan ilanlar..Herkes kafasına göre fiyatlar yazmaya başladı.Birde örnek verelim Ahmet 45 bin liralık arabaya 60 bin yazdı ise, bunu gören Mehmet de aynı model ve özelliklere sahip arabasına neden 45 yazsın..Piyasanın bayağı bir yükseldiğini düşünen Mehmet'de 45 bin liralık araca 60 yazıyor hatta işi abartıyor 62 yazıyor!

3 -Birçok insanın araba alımı-satımı işine girmesi..Yukarıdaki nedenlerin doğal sonucu olarak insanlar bu işten para kazanmaya başlayınca hemen araç alımı satımı işine girmeye kalkışıyor.Adam aracını binmek için alıyor 50 bin tl ye, birkaç ay sonra bir bakıyor ki aldığı araç 60 olmuş..Oda doğal olarak koyuyor internete 62,63 bin liraya.60 Bine işi bitiriyor ve 10 bin lira kalıyor kendine.Bu kadar kazançlı bir iş nerde ülkemizde..Hemen yeni bir araba alıyor ona da aynısını yapmaya çalışıyor..Onda da başarılı olursa ooo galeri açmaya bile niyetleniyor..Araç satış hakkının yılda 3 defa olmasını da sıkıntı yapmıyor çünkü eşinin,annesinin,babasının hatta arkadaşlarının da üzerine alıp satmaya başlıyor.

Herkesin araca binebilmek için değilde piyasa yükseltip,satıp para kazanabilmek için araç aldığı için piyasalarda uçup gidiyor

4 -Galeriden değilde şahıstan araç alma isteği..Hele hele memurdan,doktordansa tamamdır.O aracın fiyatı 5,10 bin daha yüksek alınır.Tabi halkımız memuruna,doktoruna güveniyor ancak yine aynı TC Vatandaşı olan esnafımıza galericimize güvenmiyor..Galeri sahipleri araçların gerçek edeceği rakamları genelde bilirler,ve gerçek fiyatlardan satmak isterler tabi malesef bazı art niyetli galerileri saymazsak.Ancak internetteki ikinci el araba alımı satımı siteleri nedeni ile fiyatlar vatandaşa bırakılınca doğal olarak da vatandaş arabasına yazabileceği en yüksek değeri yazıp satmaya çalışıyor.

5 -Boyalı,değişenli araç takıntısı..Avrupa'da şöyle bir şey vardır, araç boyalısı ise bakımları yapıldı ise,kazası giderildi ise araç daha değerlidir!Ancak ülkemizde bu durum tam tersi..Vatandaş boyalı ya da özellikle değişenli araçtan uzak durmak istiyor..Şunu unutmayın aracın boyalı olması onun ciddi bir kaza yaptığı anlamına gelmez! Aracı ekspere sokuyorsunuzdur muhtemelen,zaten iyi bir usta aracın ciddi bir kazası olup olmadığını anlar ve sizlere anlatır,yok kapı boyalı yok çamurluk değişmiş bunlar çok ufak tefek şeyler.

Bu durum böyle olunca da boyasız,değişensiz araçların fiyatları resmen uçuyor..Bu sayede 50 bin lira ederindeki 2005 orta sınıf bir bir araç 65 bine fırlıyor neymiş efendim boyasız hatasız!

6 -Son dönemde otomatik araçların manuele oranla çok daha fazla tercih edilmesi..2.elde otomatik fiyatları inanılmaz arttı.2 yıl kadar önce 2000 model bir peugot 206 otomatik vitesi 20 bin liraya alıyordunuz ama şimdi 35,40 bin tl isteyenler var..Bu yüzden araç alırken otomatik araç almanızı da öneririz.Çünkü bir çok insan otomatik vitesin konforuna alıştı ve onu tercih ediyor.

7- Artık hemen hemen tüm bayanlarında araç kullanıyor olması ya da kullanmayı istemesi..Ne alakası var demeyin.Orta düzeyde maaş alan bir kişi,eşi de araba istemesi üzerine özellikle otomatik vites araç almak istiyor..Ayırabileceği bütçe 20,30 bin tl.Bu bütçe ile otomatik araç bulmak zor oluyor.Çünkü bayan sürücülerinde hızla artması ile otomatik araca çok fazla talep var..Aracını 25 bin tl'ye satışa koyan bir satıcı,bu kadar talebin olmasını görünce aracının fiyatını hemen artırıyor..O fiyatı artırınca da diğer aynı araçlara sahip olan kişilerde piyasası artmış bizde aynısı yazalım diyor!

ikinci el araba fiyatları düşer mi 2020

Araç fiyatlarının bu kadar hızlı artması son 3,4 aya kadar makül görülebilirdi belki.Çünkü her şeye zam geldi..Ancak son 3,4 aydır araç fiyatları iyice tavan yaptı.2 ay önce 2014 model otomatik Honda'm 100 bin civarıydı..Şimdi nete baktım şok oldum 135 bin tl yazanlar var..Bende insaf dedim gerçekten!

Ben 2020 yılı için şunu düşünüyorum yıllardır bu işi yapan biri olarak, belki artış bahara kadar devam edebilir.Ancak martın sonundan sonra araç fiyatlarında düşüş yaşanabilir.Çünkü artık araç fiyatları sıfır fiyatlarına yaklaştı.Maksimum göreceği miktarı gördü..Bundan sonraki artacak fiyatlar,araç alacak vatandaşı uyandırabilir ve aracı o kadar fiyata almaktan vazgeçtirebilir.Çünkü özellikle 100 tl üstü araç alacaklar paralarının üzerine biraz daha eklerler ve sıfır araba alırlar

2020 yılında İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna en iyi yanıt araç fiyatları ya düşer ya da bu fiyatlarda sabit kalır.Daha da yükseleceğini hiç düşünmüyorum.Maksimum seviyesini gördü zaten..

EUROPA ÖZEL SERVİSİ- MEHMET HANCIOĞLU USTA

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