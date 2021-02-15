İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

2 HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık,, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da soruşturma başlattı.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.