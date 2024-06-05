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İki Günlük Evli gelinin neden vefaat ettiği ortaya çıktı gerçek şaşırtmadı

İki Günlük Evli gelinin neden vefaat ettiği ortaya çıktı gerçek şaşırtmadı

İki Günlük Evli gelinin neden vefaat ettiği ortaya çıktı gerçek şaşırtmadı
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:23

Balayı tatili için eşi birlikte Kapadokya'ya giden 2 günlük gelin Nazlı Can Göksu, kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Göksu'nun ön otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlenirken, cenazesinin Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"YEĞENİM KENDİNİ BİLEN AKLI BAŞINDA BİRİYDİ"

Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

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