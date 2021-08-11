İki doz aşı yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısının 30 milyonu aştığını belirterek "İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin" dedi.

Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmaları, büyük bir hızla devam ediyor.

İKİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 30 MİLYONA ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyonu aştığını duyurdu.

"İLK DOZU OLANLAR, İKİNCİYİ ERTELEMESİN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 79 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın güncellenen aşı haritasına göre, birinci doz aşı olanların sayı 42 milyon 540 bin 144, ikinci doz 30 milyon 436 bin 5 oldu.

Böylece toplam uygulanan doz miktarı 78 milyon 960 bin 418 oldu.