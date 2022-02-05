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İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro ihdası Resmi Gazete’de

İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro ihdası Resmi Gazete’de Bazı bakanlık ve kurum ve kuruluşlara bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro ihdası Resmi Gazete’de
05 Şubat 2022 Cumartesi 13:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı’na 432,

Ticaret Bakanlığı’na 500,

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 50,

Türkiye Adalet Akademisi’ne 6,

Hakim ve Savcılar Kurulu’na 83,

Orman Genel Müdürlüğü’ne 39 yeni kadro ihdas edildi.

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