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İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi

Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın nisan ayında yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını söyledi. Bakan Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." dedi.

İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 12:24

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakam. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"SON 12 AYDA İHRACAT 240 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bakan Muş, "Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun." dedi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde devam etti: "En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu. En fazla ihracat ham madde 12 milyar 425 milyon dolar, tüketim malları 8 milyar 70 milyon dolar, yatırım malları 2 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları 2 milyar 305 milyon dolar, kazan ve makinalar 1 milyar 994 milyon dolar, demir ve çelik 1 milyar 512 milyon dolar oldu. 2022 Nisan ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, TL ile ihracat yapan firma sayısı 6683 olmuştur. 2022 yılı Nisan ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.72 artış gösterdi."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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