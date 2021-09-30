İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullandırılabilir mi?

İşçi veya işveren İş Kanununda yeralan bildirim sürelerine uymadan iş ilişkisine son verirse, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır. Kanundaki bildirim süreleri;

"İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır."

şeklinde belirtilmiştir.

Ayrıca,yine İş Kanunda; "Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur." hükmüne yer verilmiştir.Yani; İş sözleşmesi işveren tarafından feshedileceği zaman, işveren, işçiye yeni iş arama izni vermekle yükümlüdür. O halde,yeni iş arama izni verilmesi, ihbar süresinin bölünmezliği ilkesine zarar vermeyecektir.

Konu ile ilgili, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 31/10/2016 tarihli, 2016/17771 Esas. 2016/17890 Karar sayılı kararında özetle;

'..."4857 Sayılı İş Kanunun 59. maddesinin 2.fıkrasına göre işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Davacıya işverence 19/09/2013 tarihinde ihbar öneli verilerek sözleşmesinin 30/11/2013 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir. Ancak işveren diğer taraftan davacıya ihbar önelinin son kısmına denk gelecek şekilde 15/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yıllık izin kullandırmıştır.

Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık izinin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin iç içe girmemelidir. Davalının ihbar önelinin son iki haftalık kısmında yıllık izin kullandırması sebebiyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerindedir.

Ancak bilirkişi ihbar öneli ve yıllık izin iç içe geçemeyeceğinden 14 günlük yıllık izin süresini kullanılmamış sayarak hesaplamaya dahil etmiştir. Yıllık izin ile ihbar önelinin iç içe girmesi yıllık izini değil ihbar önelini geçersiz kılar. Yıllık izin hesabında 15/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında kullanılan süre düşülmeden yapılan hesaplamaya itibarla fazla yıllık izin alacağına hükmedilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir..."şeklinde ifade edilmiştir.

Kararı kısaca açıklayalım:

1-İhbar süresi içerisinde işçiye yeni iş arama izni kullandırılabilir. İşçinin yeni iş arama izni kullanması ihbar süresinin bölünmezliği ilkesini ihlal etmez.

2-Ancak ihbar süresi içerisinde işçiye yıllık izin kullandırılamaz. Aslolan yıllık iznin önce kullandırılması sonra da ihbar süresi verilmesidir. Bu iki süre içi içe geçemez.

3-Eğer ihbar süresi içerisinde yıllık izin kullanımı söz konusu ise de, ihbar süresini geçersiz kılacaktır. Yani kullanmadığı yıllık iznini ihbar süresi içerisinde kullanmaya mecbur bırakılan işçi, ihbar süresinin geçersiz olması sebebiyle ihbar tazminatı alacağına hak kazanacaktır.Ancak, yıllık iznini kullandığı kabul edildiği için de yıllık izin ücreti hakkı olmayacaktır. Ya da bu süreye tekabül eden yıllık izin ücreti alacağı, toplam yıllık izin ücreti alacağından düşecektir.