İGDAŞ'ın Fatura Skandalları Bitmek Bilmiyor!.. İBB'den tepki çeken uygulama!

İstanbul’da koronavirüs sebebiyle sayaç okuması yapmayan İGDAŞ vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. İGDAŞ şimdi de bir haneye 1 ayda 3 fatura birden gönderdi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından İBB ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle karantina bölgelerinde doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturalar için önceki ayların ortalaması alınacaktı ancak İstanbul'da oturan vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarında gelen faturaları dudak uçuklatmıştı..



Binlerce kişinin tepkisi sonucunda EPDK, İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinin yüksek fatura şikayetlerini inceledi. Soruşturma açılan İGDAŞ'tan faturaların iptali istenmişti.



BİR AYDA 3 FATURA BİRDEN GELDİ



İstanbul'da koronavirüs sebebiyle sayaç okuması yapmayan İGDAŞ, diğer ayların ortalamasını alıp yüksek meblağlar gönderince vatandaş çileden çıkmıştı. İGDAŞ şimdi de bir eve 3 fatura birden gönderdi. Sosyal medya hesabından gelen faturaları paylaşan vatandaş ''Başkanım @mt_goksu 1 ay içinde İstanbul Büyük Şehir belediyesinden 3 tane fatura geldi. Aynı gün 2 fatura geldi. Tarihleri ve günleri dikkatli bir şekilde incelerseniz anlarsınız. Gerekli mercilere başvurdum bu konu hakkında. Sizden ricam diğer halkımızı bilgilendirmek.'' diyerek İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'ya çağrıda bulundu.











SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ



Vatandaşlar mesajın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi. İşte mesajlardan bazıları..





