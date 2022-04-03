İftar saat kaçta?, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller! 4 Nisan 2022 Pazartesi İftara Ne Kadar Kaldı?

İftar saatleri, imsakiye 2022 aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Ramazan ayının ikinci günü, 4 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2022 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap vermiş olacak. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı

4 Nisan 2022 Pazartesi İFTAR SAAT KAÇTA?





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 3 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.21, İstanbul’da 19.37, İzmir’de 19.43'de yapılacak.



Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) 1 02 Nisan 05:12 19:36 2 03 Nisan 05:10 19:37 3 04 Nisan 05:08 19:38 4 05 Nisan 05:06 19:39 5 06 Nisan 05:04 19:40 6 07 Nisan 05:02 19:41 7 08 Nisan 05:00 19:43 8 09 Nisan 04:59 19:44 9 10 Nisan 04:57 19:45 10 11 Nisan 04:55 19:46 11 12 Nisan 04:53 19:47 12 13 Nisan 04:51 19:48 13 14 Nisan 04:49 19:49 14 15 Nisan 04:47 19:50 15 16 Nisan 04:45 19:51

İstanbul İftar ve Teravih Vakti 4 Nisan Pazartesi 2022

İstanbul iftar vakti: 19.37

İstanbul yatsı namazı saati: 20.59

Teravih nasıl kılınır?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nida da bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

1. Rekat

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

İmam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak klınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve salli, barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "euzü besmele, fatiha ve zammı sure"okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, salli barik ve rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.

Evde teravih nasıl kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.