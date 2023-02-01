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İETT Genel Müdürü görevden alındı

Görevden alınan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Buğra Gökçe getirildi.

İETT Genel Müdürü görevden alındı
Kamusaati
Kamusaati
01 Şubat 2023 Çarşamba 23:48

İstanbul, son dönemlerde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarıyla gündemde..

Sık sık arıza veren İETT otobüslerinin bakımsızlıktan dolayı neredeyse her gün en az 1 tanesi yolda kalıyor..

İBB'ye yağan şikayetler sonrası bir çözüm bekleniyordu..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir hamle geldi.

İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili görevden alındı. 

İmamoğlu tarafından Bilgili'nin yerine Buğra Gökce atandı. 

"Başkanımız İmamoğlu'nun kararından büyük onur duyuyorum"

Yeni müdür Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İmamoğlu'na teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 

Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uygun görmesiyle ulaşımın bütünlüğü ilkesi içinde mevcut görevimle beraber asırlık çınarımız İETT'nin tarafımca yönetilmesi kararından büyük onur duyuyor, görevi devralacağım Sayın Alper Bilgili'ye yeni görevinde başarılar diliyorum


Kaynak: Kamu Saati Özel
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