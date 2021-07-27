İdari izin nedir? İdari tatil ne demektir, kimleri kapsar?

İdari izinli sayılmak ne demek, idari izin kimleri kapsar, idari izin hakkı, idari izin ne zaman verilir, idari izin hangi durumlarda kullanılır, işçinin engellilerin idari izin hakkı, idari izin kimleri kapsar, idari izin resmi tatil sayılır mı, idari izin resmi tatil midir?

Bayramlarda ve çeşitli zamanlarda bazı çalışma günleri idaresi tatil olmakta ve çalışanlar idari izinli sayılmaktadır. Bunun ne anlama geldiği ise çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Bu yazımızda idaresi izin nedir, idaresi tatil nedir detaylı olarak anlattık.

İdaresi İzin Nedir?

İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir. Peki bu ne anlama gelmektedir?



İdari İzin Resmi Tatil Sayılır Mı?

Kanuni tatillerde yasal süreler durmaktadır. Örnek olarak bir şeye itiraz edeceksiniz ve 7 gün süreniz var. Bu sürenin bitişi kanuni tatile denk gelirse süreniz işlemez ve ilk iş gününe kadar uzar. Ancak idari tatilde süreler işler ve sanki tatil değilmiş gibi işlemeye devam eder. Bu hususa dikkat edilmezse hak kaybı yaşanabilir. Bu yüzden kamu kurumları genel itibariyle nöbetçi memurlar görevlendirmektedir.

Ne yazık ki idari tatil ve resmi tatil oldukça fazla karıştırılan kavramlardır. Kısaca belirtmek gerekirse: Resmi tatilde bütün iş yerleri tatil iken, idari tatilde kurumlar kapanmıyor, işler normal mesaideki gibi devam ediyor. tek farkı nöbetçi olarak bırakılan bir ya da bir kaç memur. Resmi tatil hakkında daha fazla bilgiler Resmi Tatil yazımızdan detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

İdari İzin Maaştan Kesilir Mi?

Ayrıca idari izin zamanlarda memurların, öğretmenlerin herhangi bir şekilde ücreti kesilmemekte ve o günlerde çalışmış gibi hesaplarına yatırılmaktadır. Öğretmenlerde de idari izin zamanlarında ek ders ücreti ödenmektedir.

Bu yazımızda idari izinli sayılmak ne demek, idari izin kimleri kapsar, idari izin hakkı, idari izin ne zaman verilir, idari izin hangi durumlarda kullanılır, işçinin engellilerin idari izin hakkı, idari izin kimleri kapsar, idari izin resmi tatil sayılır mı, idari izin resmi tatil midir, idari izin hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

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