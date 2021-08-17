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İdare Mahkemesi'nden kritik karar! SGK polis tutanağı ile ceza kesemez...

İdare mahkemesi, binlerce işletmeyi ilgilendiren bir karar verdi. Kararda, polis ve jandarma tutanağı ile ceza kesilemeyeceği hüküm altına alındı.

İdare Mahkemesi'nden kritik karar! SGK polis tutanağı ile ceza kesemez...
17 Ağustos 2021 Salı 01:40

Son dönemde, polis ve jandarmanın tutanakları işveren ile SGK'yı karşı karşıya getirmeye başladı. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, kolluk kuvvetlerinin zaman zaman uygulamaları ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu uygulamalarda ise, sigortası olmayan kişiler hakkında tutanak tutuluyor.

Tutanaklar ise daha sonra SGK ile paylaşılıyor. SGK da bu tutanaklardan yola çıkarak, işmetmelere idari para cezaları kesiyor. SGK'nın yerinde denetimi sonucunda kesilmeyen bu cezalar ise, tartışma konusu oluyor.

İşte örnek davadan yola çıkan idare mahkemesi, bu tür durumlarda SGK'nın ceza kesemeyeceğini hükmetti. İşte idare mahkemesinin kararının ayrıntıları:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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