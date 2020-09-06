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İdam cezası Gelecek mi? Ak parti ve Mhp İdam Cezasını Geri Getirmek İçin Çalışmalara başladı

İdam cezası yeniden gelecek mi? idam cezası için referandum mu olacak ? Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası için AK Partili Cahit Özkan, vatandaşın istemesi durumunda, parlamentonun gereğini yapması gerektiğini söyledi.

İdam cezası Gelecek mi? Ak parti ve Mhp İdam Cezasını Geri Getirmek İçin Çalışmalara başladı
06 Eylül 2020 Pazar 00:16

Türkiye'de komuoyumun en sık tartıştığı konulardan biri olan idam cezası, tekrar gündemde...

Konu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir" açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

"BELLİ SUÇLARA MAHSUS OLMAK ÜZERE.."

Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da konuya ilişkin  “Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.” açıklaması yapmıştı.

Muhalefet kanadının henüz sessizliğini koruduğu konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

AK Partili Cahit Özkan: İdam cezası isteniyorsa gereğini yapmak zorundayız #1

"VATANDAŞ İSİYORSA GEREĞİNİ YAPMALIYIZ"

Özkan idam cezasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AK Partili Cahit Özkan: İdam cezası isteniyorsa gereğini yapmak zorundayız #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Mehmet BOZKUŞ - 25 dakika önce
Evet Acilen İdam cezası Gelsin
Vatan hainleri
Tecavüzcüler
Hırsızlar
Teröristler için acilen İdam cezası Gelsin
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