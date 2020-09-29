İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı ÖSYM Başkanlığı Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınav başvurularının 29 Eylül -06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı 2020-İcra Başvurularının Alınması

ÖSYM Başkanlığı Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınav başvurularının 29 Eylül -06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı Detaylar Aşagıdaki gibidir

DUYURU

(29 Eylül 2020)

2020-İcra Başvurularının Alınması

2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra), 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 29 Eylül -06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-İcra kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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