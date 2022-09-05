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İcra Borçları silinecek mi?, İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki icralık borçların tasfiye edileceğini duyurdu. İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?

İcra Borçları silinecek mi?, İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?
Kamusaati
Kamusaati
05 Eylül 2022 Pazartesi 23:15

Pandemi dönemiyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilerleyen küresel ekonomik kriz, gıda, enerji ve birçok sektörde fiyatların artmasına neden oldu..

Enflasyonun yükselmesiyle yaşanan hayat pahalılığıyla mücadele eden orta ve dar gelirli vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde geldi.

İcra borçlarına yeni düzenleme

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşların icra takibine uğrayan borçlarının tasfiye edileceğini duyurdu.

Buna göre; 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış, 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesi ve tasfiye edilmesi sağlanacak.

"2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz"

2 bin liraya kadar olan Borç silinecek, icradan düşecek. Bu amaçla vatandaşların borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.

Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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