İçişleri Bakanlığı'ından Ramazan Bayramı Korona Virüs Tedbirleri, Ramazan Bayramında Marketler Açık Olacak Mı?

21, 22, 23 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Açık Olacak Mı?, Ramazan bayramında 24, 25, 26 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Açık Olacak Mı?, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı evlerde geçireceğimizi açıklamıştı.
Erdoğan'ın bayram günlerini de kapsayan 22 Mayıs - 26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı, ilgili genelgeyi il valiliklerine gönderdi.
21, 22, 23 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Açık Olacak Mı?
Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
Yine genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.
Ramazan bayramında 24, 25, 26 Mayıs'ta PAZAR, PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ TÜM DÜKKANLAR KAPALI OLACAK
Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.
Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.
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