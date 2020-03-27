İçişleri Bakanlığı Yeni Yasaklar Getirdi, Otobüsler, sahiller, Orman ve Mesire Alanları İşte Detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse karşı alınan tedbirleri NTV'de konuk olduğu bir programda değerlendirdi.

12 YERLEŞİM YERİ KARANTİNA ALTINDA

Türkiye genelinde 12 yerleşim yerinde karantina uygulandığını söyleyen Soylu, Rize'de karantina alınan 1 belde ve 4 köyün bunlar arasında olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE'DE HAYAT YÜZDE 80 DURMUŞ DURUMDA"

Yurt genelinde şimdiye kadar 211 bin 670 iş yerinin kapatıldığını bildiren Bakan Soylu, "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Toplam 12 belde ve köy karantinada VİDEO

OTOBÜS SEFERLERİ KISITLANIYOR

Soylu alınan tedbirler kapsamında, bu akşamdan itibaren, otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını belirtti. Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.

PİKNİK ALANLARI VE SAHİLLERE GİRİŞ YASAKLANIYOR

Bakan Soylu ayrıca, tedbirler kapsamında, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarına girişlerin yasaklanacağını açıkladı.