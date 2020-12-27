İçişleri Bakanlığı, 81 ile yılbaşı için ek genelge gönderdi

Yılbaşında uygulanacak koronavirüs tedbirleri kapsamında hiçbir konaklama tesisinde ve kiralık villada yılbaşı kutlanmasına müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

KUTLAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Genelgeye göre konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ ÇALIŞACAK

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.

VEFA, 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SAHADA OLACAK

Kısıtlamalar süresince engelliler, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

4 GÜN SÜRECEK

Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında koronavirüs tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlendiği anımsatılan genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.

Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı ifade edilen genelgede, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.

"TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur.

Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak."

24 SAAT ESASINA GÖRE TAKİP EDİLECEK

Genelgeye göre, İçişleri Bakanlığının ilgili merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarında yeterince personel planlaması yapılacak ve sahadaki durum 24 saat esasına göre takip edilecek.

Sosyal medyaya yansıyabilecek Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek.

İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda, 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak.

SOKAKTA KALAN VATANDAŞLARA DESTEK

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

HAYVANLAR İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.

İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler ve kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.

Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği belirlenen eylem ve davranışlar ile bu durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak