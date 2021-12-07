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İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu

İsviçre'de intihar etmek isteyenler için satışa sunulan 3D baskılı intihar kapsülü tartışma yarattı. Kapsülün içerisine girenler, 30 saniye içerisinde oksijensiz kalarak hayatını kaybediyor.

İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu
07 Aralık 2021 Salı 19:23

İsviçre'de intihar etmek isteyenlerin intiharını kolaylaştırmak adına üretilen ve önceki günlerde piyasaya sürülen intihar kapsülü, büyük tartışmalara neden oldu. Çok sayıda medya kullanıcısı, aletin intiharı teşvik edeceğini ve bu nedenle piyasaya sürülmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi.

Sarco olarak adlandırılan makine, ötenazi yanlısı Exit International'ın kurucusu Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Nitschke, ölümün hem boğulma hissi olmadan hem de paniksiz şekilde gerçekleşmesi için bu makineyi icat ettiklerini söyledi.

İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu

Nitschke, kapsülün hafif olduğunu ve intihar etmek isteyen kişinin kapsülü istediği yere çekerek intihar edebileceğini belirtti. Aracın, ölmek isteyen kişiye çeşitli sorular yönelttiği ve bu soruların ardından ölüm işlemi için düğmeye basmasına imkan tanındığı ifade edildi.

Sarco isimli aracın, insanları nasıl öldürdüğünün detayları da paylaşıldı. Buna göre söz konusu kapsül, yüzde 21 olan oksijen seviyesini 30 saniye içerisinde yüzde 1 seviyesine indirerek içine binen kişinin ölmesini sağlıyor. Diğer yandan kapsülün fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunulduPhilip Nitschke


Kaynak: Kamu Saati Özel
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