İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı! Uçağa Binmek İçin Hes Kodu Yeterli olacak

2021 yılı eylül ayına kadar çok hızlı bir şekilde değerini kaybeden ve dolar ile Euro başta olmak üzere dünyada kullanılan para birimleri karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gördü. Cumhurbaşkanı tarafından Defalarca Merkez bankası başkanı ve Ekonomi bakanlarının değişmesi ile birlikte biraz olsun toparlandı. 2021 yılı ülkemizin para birimi Türk Lirası için çok zorlu geçti. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2022 dünya para sıralaması listesi ve ülkelerin para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde bulabilirsiniz.