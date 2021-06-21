işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin canlı yayında bacak bacak üstüne atarken iç çamaşırı giymediği görüldü ve kanal zor anlar yaşadı. Ferrari'nin görüntüsü hemen sosyal medyaya düştü. Avrupa basını, bu görüntüleri sansürleyerek vermek zorunda kaldı. Ferrari, "İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgilenmesi gerekirken iç çamaşırıma kafayı taktı" diye konuştu.

İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı
21 Haziran 2021 Pazartesi 00:01

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu. Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

"CİDDİYE ALMIYORUM"

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu. Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.

İç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna Avrupa basını sansür uyguladı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber