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İç Anadoluda Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?

Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa

İç Anadoluda Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
24 Aralık 2021 Cuma 18:53

2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olarak bilinen ŞİRKET tarafından 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre yüzde 1. sırada  AK Parti, 2. sırada Yeniden Refah Partisi, 3. sırada İYİ Parti 4. sırada MHP, 5.sırada ise CHP yer aldı.

Bir araştırma şirketi tarafından son gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Muhalefetin erken seçim tartışmalarını gündeme getirdiği dönemde yapılan anket, siyaset gündeminde hayli dikkat çekti. Yeniden refah partisi ise iç anadoluda beklenmedik bir çıkış gerçekleştirdi.

Bir şunu diyen bir yazı 'AK PARTİ 4908 YENİDEN R 2751 PARTİ 1150 MHP 22 ARALIK 2021 11 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI SON SEÇİM ANKETİ İSONUÇLARI 555 CHP 375 80 BÜYÜK BİR HDP GELECEK 65 25 DEVA 23 GENÇ PAR1 MEMLEKET HÜDA PAR 22 20 AK PARTI MHP HDP GENÇPARTI PARTI KARARSIZIM 15 KARARSIZII YENİDEN REFAHPARTİSİ İYİ PARTI BÜYÜK BİRLİK PARTISİ DEVA CHP GELECEK MEMLEKET 1011 HUDAPAR' görseli olabilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
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