İç Anadoluda Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?

Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa
2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olarak bilinen ŞİRKET tarafından 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre yüzde 1. sırada AK Parti, 2. sırada Yeniden Refah Partisi, 3. sırada İYİ Parti 4. sırada MHP, 5.sırada ise CHP yer aldı.
Bir araştırma şirketi tarafından son gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Muhalefetin erken seçim tartışmalarını gündeme getirdiği dönemde yapılan anket, siyaset gündeminde hayli dikkat çekti. Yeniden refah partisi ise iç anadoluda beklenmedik bir çıkış gerçekleştirdi.