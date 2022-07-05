İbn-i Sina yıllar öncesinden bulmuş, müthiş meyve kavunun kabuğu kan trafiğini hizaya sokuyor

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından İbn-i Sina'nın 1037'li yıllarda şifalarını tespit edip kullandığı kavun meyvesinin kabuğunun faydaları, günümüzde dahi merak ediliyor. İşte damarlardaki kan akışı trafiğini dahi düzenlemesiyle öne çıkan kavun kabuğunun müthiş faydaları.
İslam dünyasının en büyük alimi ve doktorlarından biri olarak görülen İbn-i Sina'nın uzun dönemler öncesinde uyguladığı yöntemler, günümüzde dahi kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde faydalarından yararlanılan İbn-i Sina yöntemlerinden biri de kavun kabuğuyla ilgili tarifler.
Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.
Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.
Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor.
- Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz
- Göz çevresi bakımı için etkilidir
- Cildi temizler, nemlendirir
- Sivilceleri iyileştirir
- Vitiligoya iyi gelir
- Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
- Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
- Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
- Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
- Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
- Saç dökülmesine iyi gelir
- Regl döngüsünü düzene sokar
- Kalpteki ritim bozukluğunu önler
- Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
- Cildi ölü hücrelerinden arındır