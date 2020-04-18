İBB’nin Yardımına Şok Tepki: CHP’lilere Dağıtıyorsunuz

Geçtiğimiz günlerde bağış toplanan yardım kolilerinin fiyatları ile tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kez de “Yardımlar, CHP’lilere veriliyor” iddiasıyla gündeme geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak, bölgeden ayrılmak isteyen İBB ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi.

"AK PARTİLİ OLDUĞU İÇİN Mİ GÖTÜRMÜYORSUNUZ?"

Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini öne süren vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Yeniköy mahalle başkanı olduğunu söyleyen kişi, “Mahallede neden bir kişiye yardım götürüyorsunuz? CHP’li olduğu için mi? Geri kalanlar, AK Partili olduğu için mi götürmüyorsunuz? Verdiğiniz bir kişi CHP’lidir. Hepinizi çekiyorum. Sizin yaptığınız terbiyesizliktir. Bu sokakta 278 hane var. Nasıl bir kişiye verilir? Ben hepinizi şikayet edeceğim. Sadece size oy verenlere veriyorsunuz. Yardım verdiğiniz evin kapısında, iki tane araba var.” diyerek tepki gösterdi.

Tepkinin ardından İBB çalışanlarının, hizmet aracına binerek hızla uzaklaştığı görüldü.

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