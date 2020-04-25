iBB'nin İmamoğlu'nun dağıttı demokrasi kitabı oku, demokrasi kitapında neler vardı

İstanbul büyük şehir belediyesinin çocuklara dağıttığı demorasi kitabı 'na tepki patlaması yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitaptaki tartışma yaratan görsellerle ilgili sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB ise halen bir açıklama yapmadı.

İBB'nin dağıttığı DEMOKRASİ KİTABI'ndaki görseller sosyal medya da TT oldu ve tepki yağmuruna dönüştü.Çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan kitap birçok kesimden çok ciddi tepkiler aldı.

TEPKİ ALAN KİTAP HAKKINDA İMAMOĞLU HALA BİR AÇIKLAMA YAPMADI!

İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitap tartışmalara yol açtı. Her seferinde her konuda halkı bilgilendirmek için kamereların karşısına geçen İmamoğlu bu defa herhangi bir şey açıklamadı..Vatandaş acilen İBB'den ya da İmamoğlu'ndan bir açıklama bekliyor.

Çocuklara dağıtılan bu kitap da yukarıdaki yazıda ne denmek istenmiş? SANDIK ŞARTTIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR 23 nisan gibi ulusal egemenliği kutladığımız bir günde çocuklara böyle bir kitap dağıtılıp böyle bir mesaj verilebilir mi?

Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" ifadesinin yer aldığı kitaptaki bir çizimde İslâmiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilik de hahamla resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesine de yer verilmesi dikkat çekti. Kitaptaki başka bir resimde de gençlerin ellerinde, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" yazılı dövizler taşıdığı görülüyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında "Bu tür konularda biraz daha dikkat etmek gerekmez mi Ekrem Başkan?"diye Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.

İbb hala konuşmadı, hem İstanbul halkı hem de tüm Türkiye bu skandal kitapdaki resimlerle alakalı bir açıklama bekliyor.

KAYNAK: HABERLER