İBB’de çöküş! 2 itfaiye eri öldü! Torpilli amir izne çıkarıldı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine bir skandala imza atıldı. İBB'nin deneyimsiz 2 itfaiye erini işe alması, canlarına mal oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir skandal geldi. İBB'de görevli deneyimsiz 2 itfaiye eri, 68 metreden düşerek öldü. Belediyenin iftaiye departmanına eleman seçerken dikkatsiz olması 2 kişnin öümüne neden oldu. CHP'li Veli Ağbaba referansıyla Anadolu Yakası İtfaiye Başkanlığında Kadıköy Grup Amiri yapılan Ali İhsan Bülbül, skandaldan 2 gün sonra izne çıkarıldı. İzinden dönüş tarihinin boş bırakılması ise dikkat çekti.
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