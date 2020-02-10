İBB Zammı CHP İçinde de Tartışmalara Neden Oldu..

CHP’li İBB yönetimi ulaşımı daha uygun fiyatta yapacağı vaatlerinde bulunarak başkanlığa geçmişti indirim sözü vermesine rağmen 3 senedir zam olmadığını bahanesine sığındı Toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı. Sokakta ve sosyal medyada vatandaşlar çılgına döndü.kükredi

İstanbul'da ulaşım ücretleri sorununu halledeceğiz , ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' herşey güzel olacak sözlerinde bulunan CHP'li İstanbul Belediye Başkani idareyi sözünü daha seçim meydanlarında terk etti tek kelime ile belediye aylık mavi kart abonman fiyatlarında yüzde 35 zam gerçekleşerek 205 TL'den 275 TL'ye öğrenci aylık mavi kart abonman ücretini ise yüzde 25 zamla 40 TL'den 50 TL'ye uçtu.

Ulaşım temel haktır diye savundu Ulaşım bizimle ucuzlayacak vaadinde bulundu Seçmeni aptal yerine koydu . Zam beni çok yıprattı deyip tatile çıkar mı? onu da yapar....



Hani zam hiç yapılmayacak tı?. Önce taksileri artırdın şimdi de toplu ulaşımı. Gerçekten çok yazık.



Günde 8 milyon halkın ulaşım adına toplu taşıma kullandığı İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam, zam değil insanlara zulüm halkı kandırmak aptal yerine koymaktır...



Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyerek büyük vaatler ile insanları adeta kandırano kişi Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile hayata geçmiştir . Meclis'in böyle bir yetkisi bulunmamakta " Diyen Göksu, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu yöneltti : "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"

Yapılan bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in zam gibi bir yetkisi yok" ifadelerinde bulunarak isyan etti Göksu, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?" Cevap alınamadı ne yazık ki!

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