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İBB, Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmayı sürdürüyor

CHP'li İBB yönetimi Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmaya devam ediyor.

İBB, Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmayı sürdürüyor
09 Haziran 2021 Çarşamba 22:51

İstanbul'a yeni metrolar kazandıracağı vaadiyle gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylediklerinin tam tersini yapmaya devam ediyor.

METRO İNŞAATINI DURDURDULAR

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla durduruldu.

İNŞAATI HAFRİYATLA DOLDURUYORLAR

Metro inşaatına hafriyat döküldüğü anlarda çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

SIRADA METRO İPTAL TÖRENİ Mİ VAR

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro inşaatının durdurulmasına Twitter hesabından tepki göstererek "Daha önce Sancaktepe’de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB’ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir “Metro İptal Etme Töreni” düzenleyecek misiniz?" demişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da konuyla ilgili açıklama yaptı ve trafik sorunu yaşandığı için inşaatın toprakla doldurulduğunu savundu.

İBB, Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmayı sürdürüyor #1

BU TUTUM, AK PARTİ'YE OY VERİYORLAR DİYE Mİ

İstanbul'da AK Parti'nin en yüksek oranda oy aldığı ilçelerden biri olan Sancaktepe'de metro hattının durdurulması bölge halkının da tepkisine neden oldu.

Metro yapımının bir an önce bitmesini isteyen Sancaktepeliler, İBB yönetimine ateş püskürüyor.

İBB, Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmayı sürdürüyor #2

İBB, Yenidoğan Metro Hattı inşaatını hafriyatla kapatmayı sürdürüyor #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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