İBB trollere para yağdırmış! İmamoğlu'ndan Ses Yok

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başına geçmesinin ardından skandallar bitmek bilmiyor.



Son olarak İBB şirketi İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi'nin (İSTGÜVEN) sosyal medya hesaplarının yönetilmesi için bir başka İBB şirketi İstanbul Digital Medya ile yıllık 180 bin TL'lik trollük anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada nasıl bu kadar yanlışa rağmen hala destek gördüğünü de bir bakıma çoğu kişi anlamış oldu.





Konuya ilişkin anlaşma belgesi de ortaya çıkarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğini koruyor.

Bu Chpli başkanların ilk trollük anlaması değil hatırlarsanız İzmir Büyükşehir beledişye başkanı Tunç Soyer'de Kendi kendine yorum yaptığı anda yakalanmıştır. Tunç Soyer başka hesapta olduğunu zannederek kendine yorum yapmış ama tekrar Tunç Soyer Resmi hesabıyla yorum yaptığını öğrenince yorumu silsede gözlerden kaçmamıştı.





kaynak: beyaz gazete.com