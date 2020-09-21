İBB şimdi de indirimli öğrenci kartlarına göz dikti

İBB Meclisinde AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 85 TL’den 50 TL’ye inen öğrenci aylık İstanbulkart için CHP yönetimi yeni uygulamayı gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilerin indirimli ulaşım kartlarını iptal etmek için girişimde bulundu. Kabul edilirse 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek.
CHP'li İBB yönetimi, önceki gün meclise getirdiği madde ile 20 yaş ve üstü lise ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi.
Talebin görüşülmesi sırasında söz alan İBB AK Parti grubu, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda binlerce öğrencinin mağdur olacağını belirterek 'çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ayırt edilmesini ve teklifin ayrı bir madde halinde meclise getirilmesini istedi. Teklif yeniden görüşülmek üzere ileri tarihe ertelendi.
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