İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 24,79 zam teklifi yapılan oylama sonucu kabul edilmedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, toplu ulaşımı da etkiliyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı yüzde 40'lık artış sonrası yeniden zam talep etti.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında Bakırköy Çırpıcı Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM) toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi konuşuldu.

İBB, yüzde 24.97 zam yapılmasını önerdi

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyona dikkati çekerek, yüzde 24,79 zam yapılmasını önerdiklerini dile getirdi.

Cihan, buna göre zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,57 liraya, takside yolcu başına minimum ücretin 28 liradan 35 liraya, minibüste 2 kilometreye kadar 5,25 liradan 6,55 liraya, Bakırköy-Taksim taksi dolmuşunda ücretlerin ise 13,25 liradan 16,55 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammı uygun görmediklerini ifade ederken İETT, Metro İstanbul ve TURYOL temsilcileri ise zam yapılmasını istedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu ise zam yapılmasını talep ettiklerini ancak bu oranı uygun görmediklerini belirtti. Aksu, taksilerin ayrılması gerektiğini, bu araçların bir yerden sübvanse edilmediğini kaydetti.

Zam teklifi reddedildi

AA'nın haberine göre, konuşmaların ardından yapılan oylamada zam teklifi kabul edilmedi.