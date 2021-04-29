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İBB'nin toplu ulaşım yetersizliği

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok sayıda vatandaş İBB'ye isyan etti.

İBB'nin toplu ulaşım yetersizliği
29 Nisan 2021 Perşembe 11:58

İstanbul'da işe gidiş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerine dönmek isteyenler, yaşanan sefer aksamaları nedeniyle mağdur oluyor.

Bazı otobüslerin duraklarda durmadan devam etmesi bazılarının da boş olmasına rağmen yolcu almaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Son olarak Kartal ve Beylikdüzü gibi iki farklı ilçede yaşananlar, vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Saatlerce durakta bekledikten sonra otobüslerin önünü kesen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yazıklar olsun. Onu kim başımıza bela etti." diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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