İBB'nin toplu taşımaya zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu taşımaya yüzde 22,47'lik zam teklifinin UKOME kararıyla reddedildiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet ücretleri için talep edilen yüzde 22,47'lik zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplanan UKOME'de, elektronik bilet ücret tarifelerine ilişkin yüzde 22,47'lik zam teklifi gündeme geldi.

İBB, YİNE BİR ZAMLA GÜNDEMDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, UKOME'de daha önce bütün zamların aralık ayında yapılması kararı aldıklarını dile getirerek, teklifin aralıkta görüşülmesini talep etti.

Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda koronavirüs salgını döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti.

'GEÇEN ARALIKTA YAPILMASI GEREKİYORDU' DEYİP ZAMMI SAVUNDU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu yapılan ayarlama aslında geçen aralıkta yapılması gereken ayarlamaydı." diye konuştu.

MİNİBÜS VE TAKSİLERE DE YILBAŞINDA ZAM

İBB Genel Sekreteri Çağlar da bütün zamların aynı anda olmaması için minibüs ve taksilere yılbaşında, toplu taşımaya ise temmuz ayında zam kararı aldıklarını kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da söz alarak bugünkü zam teklifinin kabul edilmesi halinde, kendi sektörlerine de zam yapılmasını talep etti.

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Teklif, oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan minibüs taksi, taksi dolmuş ve okul servisleri dışındaki servislerde araç yaş sınırı şartının, 1 Eylül 2021 tarihine kadar başvurulması şartıyla 6 ay süreyle aranmaması teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

UKOME'de ayrıca M9 metro hatları ile entegre otobüs hatları arasında ücretsiz aktarma yapılmasına yönelik teklif de kabul edildi.

SU ZAMMI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi görüşülmüştü.

İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif etti.

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi.