İBB'nin özel afet araçları deprem bölgesine neden gönderilmiyor

Kadir Topbaş döneminde İBB tarafından satın alınan ve Van depreminde sahada kullanılan özel afetle mücadele araçlarının deprem bölgesine gönderilmemesi tartışmalara neden oldu.

Türkiye, dünyada görülmemiş büyük bir felaketle karşı karşıya.

Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

10 ilde enkaz altında kalanların kurtarılması için yurdun dört bir yanından arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bölgeye yardım gönderen kurumlardan biri oldu.

Kadir Topbaş döneminde alındı, garajda bekliyor

İBB'den bölgeye destek ekipleri gitti ancak akıllara Kadir Topbaş döneminde İBB'ye satın alınan araçlar geldi.

Kadir Topbaş döneminde İBB'ye yüksek donanımlı afetle mücadele araçları alınmıştı.

Van'da meydana gelen depremde sahada kullanılan araçlar, birçok canın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Vücut ısısından yeri tespit edebiliyor

Türkiye 10 ilde büyük afetle mücadele ederken, enkaz altındaki vücut ısısına göre yer belirleme özelliği bile bulunan bu araçların bölgeye gönderilmemesi tartışmaların fitilini ateşledi.

İBB'nin 6x6x6 afet müdahale ve itfaiye kurtarma aracının genel özellikleri şöyle sıralanıyor:

Başta deprem, sel afetlerinde ve çeşitli kurtarma olaylarında kullanılmak üzere, özel ekipmanlarla donatılıp dizayn edilmiş, çok maksatlı kurtarma aracı.

Zorlu koşullarda ve asfalt yollarda yüksek hızlarda seyredebilecek şekilde tasarlandı.

Yengeç yürüyüşü yapabilen araç 1,5 m derinliğindeki sularda ilerleyebilir.

450 mm alçalıp yükselebilmesi sayesinde yüzde 40 yan eğimli arazilerde ilerleyebilir.

Tüm lastiklerinde patlak git (run flat) sistemi bulunana araç patlak lastikle 40 km hız ile 40 km mesafeyi alabilir.

Araçta ayrıca enkaz ve kar küreme aparatı var.

Teknik özellikleri

Motor gücü: 400 HP

Motor tipi: 6 silindirli, diesel, euro III

Vites kutusu: 6 ileri 1 geri

Personel kapasitesi: 1+2 kişi

Su tankı kapasitesi: 2.500 lt

Köpük tankı kapasitesi: 250 lt+ 350 lt

Dar alanlara uygun olarak tasarlandı

Ayrıca İstanbul başta olmak üzere ülkemizin de mevcut gelecek risk ve ihtiyaçlarını ön görerek dar sokaklara karşı dar alan itfaiye aracı, uzak mesafelerden su taşıma ve sel olayları içi hortum aracı, raylı sistemlerde meydana gelebilecek yangınlara karşı kara ve rayda giden itfaiye aracı, vatandaşlarımıza yönelik eğitimler için mobil eğitim aracı, orman ve endüstriyel yangınlar için yangın ve kurtarma helikopteri, tünel yangınları için duman tahliye aracı temin edildiyse özel görevler içinde bu araçlar özel olarak tasarlanıp envantere katıldı.

Van depreminde kullanıldı

Kadir Topbaş döneminde alınan araçlar, dar alanlarda hızlı hareket edebilme özelliklerinden dolayı sahada ekiplere büyük güç kazandırdı.

Araçları kullanabilen kimse yok mu

10 ilde yaşanan depremin ardından sahada olması beklenen araçların neden garajlarda bekletildiği akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Daha önce bu araçları kullanan yetkili çalışanların, İBB yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte işten çıkarıldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Bilindiği üzere; karla mücadele edilen günlerde de Kadir Topbaş tarafından Moskova'da eğitilen ekibin işten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Özel kırıcılı vinçler de garajda

İBB'nin bu araçların yanı sıra elinde olan birçok gücü sahada iyi kullanamadığına yönelik eleştiriler var.

Sahada kullanılması gereken özel kırıcılı vinçlerin de garajlarda bekliyor.

İçindeki ekipmanlar

-Kıvılcımsız Testere

-Jenerator 13KVA

-Akü Şarj cihazı

-Tenefüs Cihazı

-Yüz Maskesi

-Kaldırma Yastığı

-Duman Aspirarörü

-Hidrolik Kesme/Ayırma

-Akülü Kombi Ayırma/Kesme

-Termal Kamera

-Gaz Dedektörü

-Ex-Proof Projöktör

-Kablo Makarası

-Sürgülü Merdiven

-Yangın Söndürme Tüpü

-Kriko

-İtfaiyeci Elbise/Çizme

-TakımÇantası

-Köpük Karıştırıcısı

-Köpük Lansı

-Dalgıç pompası

-Destek Eğrisi

-Çok Maksatlı Su lansı

-Kıl testeresi

-Manivela

-Tel makası

-Çeki Halatı

-İlk Yardım Çantası

-İkaz üçgeni

-.İkaz flaması

-İkaz lambası

-İtfaiyeci baltası

-Bel kürek

-Kombi Metal Kesme

-Koruma gözlüğü

-Zincirli Ağaç kesme testeresi

-Atlama yastığı

-Seyyar el Projektörü

-Araç takozu