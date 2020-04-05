Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İBB'nin dezenfektan alımını fahiş fiyatlardan yaptığını söyledi, İBB'nin litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL ödediği iddia edildi. İBB'nin Dezenfektan Alımında Büyük Vurgun İddiası! İşte Detaylar

İBB'nin Dezenfektan Alımında Büyük Vurgun İddiası! İşte Detaylar Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İBB'nin dezenfektan alımını fahiş fiyatlardan yaptığını söyledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı ilginç satın alımlara bir yenisi daha ekledi.



FAHİŞ FİYATTAN DEZENFEKTAN ALDI İDDİASI



İBB'nin litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL ödediği iddia edildi.



Söz konusu iddiayı dile getiren, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB,İzmir menşeli bir firmadan 'Dezenfektan' alımı yaptı. Litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL'ye alım yapıyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB meslek lisesinden litresi 15 ₺'den 4000 lt alarak 60.000 ₺ ödüyoruz' ifadelerini kullandı.



Tuncer İBB'nin o alımına dair bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu iddia ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinden bir açıklama yapılmadı.



İşte o belge;





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