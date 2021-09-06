İBB İmamoğlu'nun zam yapalım teklifi AK PARTİLİ ÜYELERİN OYLARIYLA SUYA ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, İBB Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Kurul’da, İSKİ’nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi.

CHP’LİLER SUYA ZAM YAPILMASI İÇİN DİRENDİ Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP’li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek zam talebinde bulunduklarını ifade etti. AK Partili üyeler ise gecen ay yapılan zam teklifini Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.AK PARTİLİ ÜYELERİN OYLARIYLA SUYA ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ İSKİ’nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. İMAMOĞLU’NUN SEÇİM VAADİ ‘’SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM’’ YAPMAKTI! İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde vaatlerini sıralayan İmamoğlu, İstanbul’da suya indirim yapacağını şu ifadelerle açıklamıştı: ‘’İstanbullu’nun suya harcadığı parayı azaltacağız. Suda hanelere yüzde 40 ortalama indirim yapacağız. 5 yılın sonunda ‘bizim utancımızdır’ altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu artık musluktan temiz su içebilecek.’’Seçimlerden kısa bir süre sonra da İstanbul’da suya yüzde 20 zam yapılmıştı.

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