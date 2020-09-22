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İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmeğe yapılan zammı "Sadece 25 kuruş yaptık, İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacak." dedi.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu
22 Eylül 2020 Salı 00:08

İstanbul’da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı.

75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi.

İSTANBULLULAR BU ZAMMI ANLAYIŞLA KARŞILAYACAK DEDİ...

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da zam gerekçesini katıldığı KRT TV'ye anlattı.

Nama, halk ekmeğe yapılan zammı kaçınılmaz olarak nitelendirerek, "İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacağını biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

BİR DE ÜSTÜNE 25 KURUŞU KAMERALARA GÖSTERDİ

Ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışan Özgen Nama, "75 kuruşluk ekmeğe sadece 25 kuruşluk bir zam yaptık" diyerek kameralara 25 kuruşu gösterdi.

Özgen Nama'nın ekmeğe yapılan zammı normalleştirme çabası devam ederken, İstanbul halkı adına kendinden emin şekilde konuşması da dikkatlerden kaçmadı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu #1

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ekmek zammını böyle savundu #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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