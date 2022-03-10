İBB Gıda, Erzak, Yardım Kolisi, Eğitim Yardım Başvurusu Nereden nasıl yapılır?, BAŞVURU EKRANI

İBB Gıda, Erzak, Yardım Kolisi Başvurusu İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gıda, erzak ve yardım kolisi başvurusu yapan ihtiyaç sahipleri, belediyenin sunduğu bu yardımlardan faydalanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyes EĞİTİM YARDIM BAŞVURUSU SONUCU NASIL SORGULANIR?, İBB Yardımlarını Kaç Defa Alabilirim?, İBB GIDA, ERZAK, YARDIM KOLİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?, İBB Yardım Kolisi İçerisinde Neler Var?,

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Belediyelerden para yardımı konusuna dönem dönem yazılarımızda değiniyoruz. Kaymakamlık yardımları dışında belediyeler de ihtiyaç sahiplerine birtakım yardımlarda bulunuyor. İBB de ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere bazı destekler sunuyor. Bu yazımızda sizlere İBB gıda, erzak, yardım kolisi, eğitim yardımları hakkında bilgiler vereceğiz.

İBB GIDA, ERZAK, YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB gıda, erzak, yardım kolisi başvurusu internet üzerinden ya da ALO 153 üzerinden yapılabiliyor. Başvurunuz neticesinde yapılan incelemelerde yardıma ihtiyacınız olduğu tespit edilirse belediye tarafından destek alabiliyorsunuz.

İBB Gıda, Erzak, Yardım Kolisi Başvurusu İnternet Üzerinden Nasıl Yapılır?

#ADIM-1: Başvuru için “İBB Web Portal” adresine giriş yapınız.

#ADIM-3: Bu kısımda sizden bilgiler istenecektir. İstenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

#ADIM-4: İletişim bilgileri ve ön tespit bilgileri kısımlarını da doldurarak ‘’Başvur’’ butonuna tıklayınız.

İBB Yardım Kolisi İçerisinde Neler Var?

Gofret 1 kilo tuz Şeker Hijyen ürünleri 1 kavanoz salça 500 gram zeytin 3 paket makarna 1 kg bulgur 1 kg nohut 48’lik demlik poşet çay 1 kg mercimek Bisküvi Helva 1 kilo un

İBB GIDA, ERZAK, YARDIM KOLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İBB yardımlarından faydalanabilmek için gerçekten ihtiyaç sahibi olmanız gerekiyor. Başvurunuz neticesinde sizi ikametinizde ziyaret eden uzmanlar, yaptıkları incelemeler neticesinde yardıma ihtiyacınız olup olmadığı tespit ediyorlar.

İBB GIDA, ERZAK, YARDIM KOLİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İBB’ye yaptığınız yardım başvurusu sonucu sorgulamasını “İBB Web Portal” adresinden yapabilirsiniz. Linkteki ‘’Başvuru No’’ ve ‘’Güvenlik Numarası’’ kısımlarını doğru şekilde giriniz. Sonrasında ‘’Başvuruyu Sorgula’’ butonuna tıklayınız. Karşınıza çıkacak ekrandan başvurunuzun ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz

İBB EĞİTİM YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB, ‘’Genç Üniversiteli’’ kapsamında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yardımda bulunmaktadır. Başvurunuzu “İBB Genç Öğrenci” adresinden yapabiliyorsunuz.

İBB EĞİTİM YARDIM BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

İBB eğitim yardımı başvuru şartları şöyledir: T.C. vatandaşı olmak. Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi. Önlisans veya lisans öğrencisi olmak. Eğitim hayatına devam ediyor olmak. Devlet üniversiteleri ya da vakıf üniversitelerinde (%100 burslu) okuyor olmak. Dönem sonu başarı puanının en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması. Maddi yardıma ihtiyacı olması.

İBB Yardımlarını Kaç Defa Alabilirim?

İBB ‘nin sağladığı sosyal yardımlar hane bazında değerlendirildiği için haneden sadece 1 kişi başvuru alabilir.

İBB EĞİTİM YARDIM BAŞVURUSU SONUCU NASIL SORGULANIR?

İBB eğitim yardım başvuru sonucunuzu “İBB Genç Öğrenci Sonucu” adresinden sorgulayabilirsiniz. Sorgulama için doğum yılınız ve T.C. kimlik numaranız yeterlidir.

NOT: İBB, sadece üniversite öğrencilerine değil, İstanbul’da ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de yardımlarda bulunmaktadır. Beyaz Masa üzerinden yapacağınız başvuruyla bu yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Yardıma ihtiyacı olan bir öğrenciyseniz ayrıca şu konuları da inceleyebilirsiniz:

Diyanet Vakfı Bursu Karşılıksız Kaymakamlık Bursu