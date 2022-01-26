İBB'den kar geri dönüyor uyarısı

İBB'nin resmi web sayfasından, İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul tarihinin en büyük kar mağduriyetlerinden birini yaşadı.

Pazartesi gecesi bastıran kar yağışı nedeniyle binlerce istanbullu yollarda kaldı.

Bu olumsuzluklar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya Çıkmasının yankıları da sürüyor.

İBB'DEN KAR GERİ GELİYOR AÇIKLAMASI

Henüz daha belli noktalarda aksaklıklar devam ederken ve İmamoğlu'na tepki yağmaya devam ederken İBB'den, kar yağışının geri döneceği yönünde bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, kar yağışının 20.00’den sonra Avrupa Yakası’nda, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin altı çizildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da pazartesi günü etkili olan ve salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) akşam saatlerinden (20.00) sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olması bekleniyor. Beklenen yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kar yağışının perşembe öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor."