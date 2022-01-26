trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0

İBB'den kar geri dönüyor uyarısı

İBB'nin resmi web sayfasından, İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

İBB'den kar geri dönüyor uyarısı
26 Ocak 2022 Çarşamba 16:05

İstanbul tarihinin en büyük kar mağduriyetlerinden birini yaşadı.

Pazartesi gecesi bastıran kar yağışı nedeniyle binlerce istanbullu yollarda kaldı.

Bu olumsuzluklar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya Çıkmasının yankıları da sürüyor.

İBB'DEN KAR GERİ GELİYOR AÇIKLAMASI

Henüz daha belli noktalarda aksaklıklar devam ederken ve İmamoğlu'na tepki yağmaya devam ederken İBB'den, kar yağışının geri döneceği yönünde bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, kar yağışının 20.00’den sonra Avrupa Yakası’nda, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin altı çizildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da pazartesi günü etkili olan ve salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) akşam saatlerinden (20.00) sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olması bekleniyor. Beklenen yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kar yağışının perşembe öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.