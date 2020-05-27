İBB'den Fazilet Parkı durağı itirafı

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin zor durumda bırakılması için aynı duraktan 47 kişinin otobüse bindiğini savunuyordu. İBB Sözcüsü Ongun, otobüse aynı duraktan 47 kişinin binmediğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı zamanlarda, başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alınmıştı.

Bu tedbirlerin en önemlisi ise sosyal mesafe...

Ancak, vakaların yeni başladığı zamanlarda İstanbul'da çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uyguladığı politika yüzünden mümkün değildi.

Otobüslerde ve metrobüslerde sefer saatlerini azaltan ve korona bahanesiyle birçok otobüsünü garajlara çeken İBB, insanların virüse rağmen kalabalık ortamda yolculuk yapmasına sebep olmuştu.

İnsanlar, bu durumdan şikayetçi olmak için dolu otobüs ve metrobüs seferlerinden fotoğrafları, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK.."

İBB Sözcüsü Murat Ongun, o zamanlar çekilen görüntüler için "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor." diyerek, bir duraktan 47 kişi bindiğini söylemişti.

ONGUN'A TEKRAR SORULDU

Murat Ongun, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu açıklamalarda bulundu.

Aysever, bir süredir muhalefet ile iktidar kanadında tartışma konusu olan Fazilet Parkı durağı ile ilgili Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

SÖZCÜSÜ: BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ DEMEMİZ HATA OLMUŞ

Murat Ongun, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

İMAMOĞLU: GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM KANIM DONDU

Konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu,"Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." demişti.