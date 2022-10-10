İBB cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi!

Son dakika haberine göre Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ederken, Adana'da büyük skandal meydana geldi. Yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yaptığı çalışmada Adana'da toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirdi. CHP'Lİ İBB'NİN CENAZE ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan açıkamada şu ifadelere yer verildi; İlimiz TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde *İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı* ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada; 120 kg Esrar maddesi,

24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda *144 kilo 550 gram esrar maddesi* ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak İlimizde *2* şüpheli Diyarbakır ilinde ise *1 şüpheli* olmak üzere toplam *3 şüpheli* yakalanmıştır.

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