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İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin 2023 bütçe görüşmelerinde uykuya daldığı anlar gözlerden kaçmadı.

İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
Kamusaati
Kamusaati
29 Kasım 2022 Salı 21:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2023 bütçe görüşmeleri dün gerçekleştirildi.

Saraçhane'deki başkanlık binasında toplanan meclis oturumunu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti.

İBB Meclisi’nin 115 milyar 250 milyonluk 2023 yılı bütçesi, yaklaşık 10 saatlik oturumun sonunda oy çokluğu ile kabul edildi.

İmamoğlu'nun uyuduğu an

Oturuma ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun bütçe görüşmelerinde takıldığı hal damga vurdu

Bütçe görüşmelerin ilişkin yapılan sunumlarda İmamoğlu, elini başına koyup uyudu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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melisa - 3 saat önce
Yazın gideceği tatil bölgesini hayal ediyordur....
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hasan us - 3 saat önce
Yazık çok yorulmuş kartalkaya dinlenme tesislerine gitme vaktim geldi diyor herhalde eyyy istanbullular
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