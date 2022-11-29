İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir şahıs cips paketinin içerisinden çıkan fareyi görünce şok oldu. Mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Caner Çolak, 2 gün tedbir amaçlı hastanede kaldı. Taburcu edildikten sonra ilgili şirketten şikayetçi olan Çolak’a mahkeme takipsizlik kararı verdi. Olayın peşini bırakmayacağını belirten Çolak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CİMER’e şikayette bulunacağını söyledi.