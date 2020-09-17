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İBB binlerce metrekarelik ağaçlık alanı satışa çıkarttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş’taki 5 bin 763 metrekarelik üzerinde ağaçlar bulunan arsayı 175 milyon TL’lik bedel ile satışa çıkardı.

İBB binlerce metrekarelik ağaçlık alanı satışa çıkarttı!
17 Eylül 2020 Perşembe 00:19

Ağaçlar bile beni alkışlıyor diyen İmamoğlu yönetiminindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binlerce metrekarelik ağaçlık alanı satışa çıkarttı. 

İBB, Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon TL olarak belirlendi.

Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi. İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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