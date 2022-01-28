İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?

İstanbul tüm uyarılara rağmen kara teslim olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi tepkilerin hedefi olmuştu. İmamoğlu'na CHP içinden dahi birçok tepki gelirken, gazeteci Fatih Portakal da yaşananları eleştirdi. Fatih Portakal, anormal günde yapılan toplantının normal olmadığını vurguladı ve "Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?" ifadelerine yer verdi. Portakal ayrıca o sıralarda yurt dışında olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi ve "Başkandan sonra en yetkili kişi olarak önceden karın geleceğini biliyorsunuz. Milletin aydınlatılması gerekiyor ve siz yurt dışına gidiyorsunuz" dedi.

Yurdun birçok bölgesinde görülen kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermişti. Pazartesi günü şiddetlenen kar yağışı, uyarılara rağmen önlem alınmayan İstanbul'u adeta esir almıştı. Yağışın şiddetli olduğu dakikalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi ise herkes tarafından tepkiyle karşılandı.



'BEN NORMAL KARŞILAMIYORUM'



İmamoğlu CHP içinden dahi eleştiri gelirken, gazetecilerden Fatih Portakal da duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak bir video yayınlayan Portakal, 'O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz.' dedi.



'O GÜN İMAMOĞLU'NUN O YEMEKTE OLMAMASI GEREKİYORDU'



İmamoğlu'nun açıklamayı olaydan 2 gün sonra yaptığına da dikkat çeken Portakal, 'O gün İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Bir saat dediler sonradan öğrendik ki üç saat sürmüş. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bu fotoğraf karesinin de ortaya düşmesini sağlamazdınız' ifadelerini kullandı.

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