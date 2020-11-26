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İbb Başkanı İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi

İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesinin de ele alınacağı UKOME toplantısı öncesi taksiciler ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Başkan İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerle tartışarak tepki göstererek 'Kimi yuhluyorsun sen' ifadelerini kullandı.

İbb Başkanı İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
26 Kasım 2020 Perşembe 23:23

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantının başlamasından önce kongre merkezi önünde bekleyen taksiciler Başkan İmamoğlu'na sıkıntılarını anlatmak istedi. Kısa sürede taksicileri dinleyen Başkan İmamoğlu, daha sonra taksicileri dinlemeyerek Kongre merkezine giriş yaptı. Başkan İmamoğlu'nun kendilerini dinlememesine tepki gösteren taksiciler Başkan İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.

Yuhalanması üzerine geri dönen Başkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. Yaşanan kısa gerginliğin ardından İmamoğlu, salona giriş yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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